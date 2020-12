Calcio giovanile: Granda Cup 2021, il Porto guida il gruppo delle protagoniste da tutta Europa

Dopo l'inevitabile annullamento dell'edizione 2020 la macchina organizzativa del torneo Granda Cup si è messa al lavoro per programmare quella 2021: il Porto guida il gruppo delle protagoniste, provenienti da tutta Europa.

Il torneo si aprirà nel week end del 15 e 16 maggio per la categoria 2010, proseguirà il fine settimana successivo 22 e 23 maggio con i 2011 e si concluderà il 29 e 30 maggio con i 2012: tutte le gare si disputeranno sul sintetico di ultima generazione del nostro impianto di San Rocco Castagnaretta, a Cuneo

Il modo migliore per guardare al futuro è non rimanere con le mani in mano. Non l’abbiamo mai fatto, nemmeno in quelle settimane in cui per tutti era difficile pensare di programmare anche solo una piccola partita, figuriamoci un torneo. E, invece, sin dal giorno successivo a quando siamo stati costretti ad annullare l’edizione 2020 del torneo Granda Cup, abbiamo deciso di lavorare su quella del 2021. L’impegno è stato ripagato sin da subito, poiché travolti dal nostro entusiasmo e dalla voglia di ripartire, tutte le squadre europee che si erano iscritte per il 2020 hanno confermato la loro presenza anche per la prossima edizione: Vitoria e Porto, Servette, l’Herta Berlino, l’Everton, l’MTK Budapest, e il Nizza.