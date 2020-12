Nuovo Peugeot 2008 e il nuovo concetto di motricità

Peugeot è sicuramente una delle aziende più importanti e prolifiche nell’ambiente dei motori a livello europeo, ma non solo, sia per quanto riguarda i SUV sia per le city car. Un marchio che da anni porta le sue auto sulle strade di tutto il mondo con ricche novità e autovetture rinnovate sotto ogni particolare. In questa sezione vogliamo analizzare con cura il nuovo concetto di motricità che il SUV Nuovo Peugeot 2008 con Advanced Grip Control racchiude.

Nuovo Peugeot 2008: tutte le caratteristiche

Advanced Grip Control

Nuovo Peugeot 2008 è un SUV all’avanguardia con dotazioni rilevanti sia per quel che riguarda le tecnologie, sia per quel che riguarda gli elementi estetici e di design (dai fari a led, pratici ed eleganti al tempo stesso, all’ampio spazio interno, per citare alcuni esempi).

La vera novità però è l’Advanced Grip Control, che è ora disponibile anche sulla gamma 2008. Il Grip Control, come si chiamava inizialmente, è una tecnologia introdotta dalla casa automobilistica francese nel 2009 con la prima generazione di Peugeot 3008 e già allora, rispetto alla tecnologia delle quattro ruote motrici, era in grado di migliorare notevolmente la motricità del veicolo.

L’Advanced Grip Control, come suggerisce il nome, migliora ulteriormente le performance sfruttando la tecnologia in ambito di controllo elettronico della trazione, potenziando nettamente quest’ultima, nonostante il veicolo sia dotato solo di trazione anteriore. Questo si riflette in un minor peso della vettura e in un costo finale più basso senza però dover rinunciare a ottime prestazioni.

Inoltre, questa tecnologia permette una maggiore aderenza in condizioni avverse, ovvero:

Neve: Nuovo Peugeot 2008 si adatta ai terreni innevati grazie al rilevamento delle condizioni di aderenza riscontrate dalle ruote in fase di partenza. La modalità è attiva sino agli 80 km/h.

Sabbia: un altro terreno difficile da affrontare per un’auto è quello sabbioso. I SUV Nuovo Peugeot 2008, così come il modello Nuovo Peugeot 3008, riescono ad adattarsi senza alcun tipo di problema a questi fondi stradali consentendo un lieve pattinamento delle ruote motrici, elemento che permette al veicolo di avanzare riducendo però i rischi di insabbiamento. La modalità è attiva sino ai 120 km/h.

Fango: un’ulteriore superficie che la tecnologia Advanced Grip Control permette di affrontare è quella fangosa. Nuovo Peugeot 2008 riesce ad adattarsi ad essa grazie ad un pattinamento della ruota meno aderente in partenza, permettendo all’auto di ritrovare l’aderenza al terreno. Questa modalità è attiva fino ai 50 km/h.

Funzione HADC

Il SUV della Casa del Leone Nuovo Peugeot 2008 è dotato anche della funzione HADC, estremamente utile per controllare la velocità in discesa, soprattutto per chi si trova a dover fronteggiare pendenze particolarmente importanti. Tale funzione, attivabile con una velocità inferiore ai 30km/h e con una pendenza del terreno almeno del 5%, consiste in un progressivo rilascio automatico del pedale del freno, riducendo il rischio di scivolamento o di perdita il controllo da parte del guidatore. Questo elemento è molto funzionale per tutti coloro che si trovano in situazioni pericolose, costretti ad affrontare discese scivolose, di questo tipo ad ansia e stress che potrebbero condizionare la sua guida.

Il sistema HADC prevede due tipi di percorso:

Percorsi di media ripidità

Percorsi ripidità

Per quanto riguarda i percorsi di media ripidità, il sistema HADC mantiene il cambio o in prima o in modalità cambio automatico (D).

Nel secondo caso, ovvero quello di percorsi con ripidità più consistente, basterà mettere il cambio in folle per consentire a Nuovo Peugeot 2008 di ridurre la velocità.

Design e tecnologia

Grande attenzione anche per il design di Nuovo Peugeot 2008, caratterizzato da linee moderne e dinamiche, volte a racchiudere un abitacolo davvero comodo e spazioso, dotato di ogni comfort.

La tecnologia sul SUV Nuovo Peugeot 2008, infatti, non impatta solamente sui sistemi di guida, ma anche sulle funzionalità di connessione dell’auto: il guidatore ha infatti a disposizione tecnologie avanzate, dal computer di bordo, dove grazie al 3D Connected Navigation di TomTom Traffic è possibile avere informazioni in diretta sulla situazione legata al traffico, nonché delle condizioni atmosferiche e persino della presenza di parcheggi disponibili nelle vicinanze. La tecnologia del SUV permette, inoltre, di connettere il proprio smartphone e duplicare le app sulla propria auto. Non dimentichiamo poi i sistemi tecnologici di supporto alla sicurezza, come, per esempio, lo Speed Limit Detection, che permette di mantenere sempre la velocità entro i limiti prescritti, o l’Active Lane Departure Warning, che segnala al guidatore un abbandono ingiustificato della corsia.

Nuovo Peugeot 2008 è quindi l’ideale per chi da un’autovettura cerca comodità, estetica graffiante, sicurezza e tecnologia da un lato, senza però dover rinunciare dall’altro all’avventura.