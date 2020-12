I presepi “Suta i purtiet” accendono le feste a Pollenzo

Così, mentre la magia delle feste è annunciata dalle statuine di pastori e zampognari in atteggiamento di preghiera davanti alla Natività, un pezzetto di quell’atmosfera sacra e rurale si è trasferita sotto i portici di Pollenzo. Merito della Pro Loco e della sua iniziativa denominata “Suta i purtiet” a cui tutti possono partecipare, lasciando il proprio allestimento all’ammirazione dei passanti. In mostra ci sono già diverse rappresentazioni, tra cui quella della comunità Aurora.

L’appuntamento sarà poi un’occasione per leggere i messaggi natalizi dei bambini della Scuola Primaria e dell’Asilo di Pollenzo, preparati in aula insieme (udite udite) agli Elfi, che poi hanno donato loro dei sacchettini con leccornie da far venire l’acquolina in bocca.