Covid, in Valle Stura 21 i positivi: sei sono a Moiola

"Il C.O.I. Valle Stura di Demonte vuole anche ringraziare gli abitanti ed i frequentatori della Valle Stura per la collaborazione e la responsabilità dimostrata durante questo difficile anno, un senso civico senza il quale le situazioni di difficoltà vissute avrebbero potuto avere conseguenze maggiormente disastrose. Inoltre il C.O.I. vuole portare un ringraziamento particolare ai medici, agli infermieri, agli O.S.S. e a tutti coloro che hanno un ruolo in ambito socio sanitario; a tutte le associazioni che a vario titolo hanno collaborato sul territorio della valle in questo momento di enorme difficoltà; a tutti i volontari che hanno aiutato, e continuano a farlo, durante questa pandemia; alle amministrazioni comunali che hanno collaborato per consentire il coordinamento delle azioni sul territorio".