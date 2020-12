Rifreddo: sindaco e preside in versione "Babbo Natale" portano un pensiero agli alunni delle elementari e dell’asilo

Ieri a Rifreddo il sindaco del paese Cesare Cavallo e la presidente dell’istituto comprensivo B. Boero Maria Angela Aimone si sono trasformati per un giorno in Babbo Natale. Gli stessi, insieme ad altri amministratori comunali, si sono recati prima presso il plesso della scuola primaria di piazza della Vittoria e poi in quello della materna di via Vittorio Emanuele II. In entrambi i casi hanno incontrato le varie “classi” consegnando ad agli alunni un piccolo pensiero per Natale. Tre i pensieri per i più grandi. Un sacchettino di dolci, una dotazione di libri e una borraccia in alluminio.

“Con i ragazzi delle elementari - ha spiegato il sindaco - ci siamo soffermati soprattutto sul terzo regalo. Infatti lo stesso ci ha consentito di focalizzare il discorso sulla tematica della riduzione della produzione di rifiuti tema che, tra l’altro, gli stessi grazie alla sensibilità delle maestre avevano già affrontato durante le lezioni scolastiche”.

Per ciò che riguarda la materna il dono è stato quello di un libricino e dell’immancabile sacchettino di cioccolatini e caramelle. La visita alla scuola dell’infanzia è stata l’occasione per verificare i progressi infrastrutturali degli ultimi anni e valutare alcuni interventi per i prossimi ma anche la qualità della mensa. Infatti gli amministratori e la preside si sono fermati a pranzo con gli alunni potendo così verificare di persona le grandi doti della cuoca Maura. In entrambi i plessi la visita si è chiusa con la classica foto ricordo e con lo scambio di auguri tra alunni, amministratori e corpo docente.