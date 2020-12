Sopresa per i bimbi dell'asilo Regina Margherita di Saluzzo: all'uscita c'è Babbo Natale!

Tra poco sarà Natale e anche in quest'anno molto particolare i bambini e le maestre dell'asilo Regina Margherita di Saluzzo hanno atteso questo momento con trepidazione.

In classe, hanno preparato i lavoretti per i genitori e per gli anziani delle case di Riposo Tapparelli di Saluzzo e G Vada di Verzuolo, ed hanno realizzato un video con tanto di canzoncine da mandare ai genitori. Ma la sorpresa più bella per i bimbi è stata quando venerdì 18 dicembre al momento dell'uscita hanno trovato Babbo Natale seduto sulla poltrona nel cortile della scuola.

Dopo un breve saluto i bambini hanno ricevuto un piccolo dono e presi dall'emozione sono tornati a casa.

L'Asilo Regina Margherita si ferma per le vacanze di Natale e riaprirà giovedì 7 gennaio per proseguire con tante attività nel nuovo anno.