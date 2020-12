L'allarme dalla San Vincenzo di Savigliano: “Povertà in aumento in città, da noi aiuti concreti per tutti”

Come la Caritas parrocchiale, anche la Società San Vincenzo De Paoli ha registrato un aumento consistente della povertà in città. L’associazione, presente in città da ormai 90 anni ha visto ridursi drasticamente il numero di attività e iniziative sul territorio, ma non ha mai abbassato l’attenzione verso i propri assistiti.

“Il nostro statuto prevede di incontrarli nelle loro case - spiegano dall’associazione - la visita domiciliare dovrebbe essere la parte che fa la differenza, nel 2020 è venuto a mancare questo aspetto, aspetto per noi fondamentale nell’aiutare la famiglia a rimettersi in sesto. Abbiamo cercato comunque di dare una mano concreta a chi ne aveva bisogno - e rimarcano - purtroppo, quest’anno è aumentata la povertà, abbiamo dovuto aiutare persone che prima erano assolutamente indipendenti. Dalla città abbiamo però ottenuto un bella risposta”.

Nella prima fase della pandemia la San Vincenzo ha infatti raccolto nella prima fase 15 mila euro, come confermano: “Li abbiamo spesi tutti in particolare tra doposcuola per i ragazzi, supporto internet per le famiglie e altri bene di prima necessità. Abbiamo collaborato con le associazioni locali che portano aiuti, ad esempio con il Cav, Mai più sole, c’è stato uno scambio continuo con il Consorzio Monviso Solidale. Insomma, abbiamo creato una rete associativa solida”.

“Nella prima ondata - precisano - abbiamo realizzato 650 pacchi di beni di prima necessità, raccolti dal 23 aprile al 30 maggio, per 148 famiglie, per un totale di circa 1900 componenti. Ma non sono i numeri a essere importanti per noi, quello che conta è riuscire ad aiutare in maniera concreta anche solo una famiglia. Nella seconda fase ad esempio ci sono state diverse persone in difficoltà con l’allaccio del gas, siamo interventi a sanare delle situazioni anche di morosità”.

Come la Caritas, anche la San Vincenzo si è occupata molto del doposcuola per i bambini “L’unico modo per contrastare la povertà è l’istruzione, poi abbiamo dato supporto con gli affitti e le bollette da pagare. Non giudichiamo e aiutiamo a far capire che questo periodo è stato molto difficile per tutti”.

Prima e durante il periodo natalizio, come da tradizione l’associazione avrebbe organizzato diversi appuntamenti in città per reperire nuovi fondi. “Siamo stati penalizzati molto perché non le abbiamo potute fare, l’unica è stata la vendita delle arance per supportare il doposcuola. Paradossalmente quest’anno è andata meglio, abbiamo venduto cinque bancali, tanti rispetto ai tre degli anni prima. E’ stato molto importante, perché crediamo che il doposcuola sia proprio una delle prime necessità dopo gli alimenti”.

E per il 2021, l'associazione conta di portare avanti appena possibile i mercatini delle pulci: "E' difficile organizzare altre attività al momento proprio per il costante cambiamento delle normative".