Savigliano, Caritas: “Nel 2020, aumentate le famiglie di origine italiana in difficoltà”

Il centro di ascolto Caritas in via Nazario Sauro a Savigliano

Un 2020 difficile per tutti, anche per la Caritas parrocchiale di Savigliano che ha visto un incremento degli utenti per i servizi offerti.

Solo di quest’anno sono 273 le persone che si sono rivolte al centro di ascolto, mentre ad accedere all’Emporio sono stati 160 nuclei famigliari. “Per la maggior parte - spiegano dalla Caritas - sono persone che hanno tardato a ricevere la cassa integrazione a cui si aggiungono coloro che hanno perso il lavoro”.

Rispetto all’anno scorso, dunque, un aumento generale del 25% sull’Emporio e del 30% sul Centro di Ascolto, mentre è rimasto chiuso il dormitorio.

All’Emporio di corso Nazario Sauro 3, è stato da subito modificato il metodo di accesso, su appuntamento, e l’attrezzatura per lavorare in sicurezza. “In questo periodo abbiamo ricevuto parecchie sovvenzioni da commercianti del territorio, abbiamo organizzato una raccolta speciale alla Coop per tutta questa settimana e raccolto cibo in quantità. Inoltre, durante la Novena di Natale, in maniera virtuale, si svolti degli incontri con i ragazzi del catechismo che sono stati incaricati di raccogliere altre donazioni. Durante periodo natalizio, abbiamo donato agli affiliati buoni da poter spendere alla Lidl, insomma a nessuno è mancato il cibo”.

Tuttavia, ogni settimana, aumentano le utenze, la maggior parte nuclei famigliari italiani in cui gli adulti sono rimasti senza lavoro, come confermano dalla Caritas: “Si inseriscono persone nuove, abbiamo assistito a un aumento degli assistiti provenienti da famiglie italiane, tanti hanno perso il lavoro o la cassa integrazione tarda ad arrivare”.

Anche il Centro di Ascolto, durante i primi mesi del lockdown si è trasformato per continuare a dare supporto alle famiglie in difficoltà “Ci siamo immediatamente organizzati con appuntamenti scaglionati, in modo da ricevere sempre una persona per volta con due volontari ad assistere.

Abbiamo avuto forte richiesta sia di cibo sia di liquidità in denaro, per la necessità di pagare bollette e affitti, ma anche per avere farmaci dietro prescrizione medica, in tal senso diamo agli utenti buoni per ritirare le medicine in farmacia”.

Durante l’estate, con la Caritas Diocesana di Torino, è stato attivato il progetto “Ripartire insieme”, sovvenzionato dalla Cassa di Risparmi di Asti, per supportare il commercio locale. “Abbiamo individuato sul territorio, esercizi commerciali a carattere familiare, penalizzati dalla chiusura temporanea, a cui si poteva donare 2000 euro, e noi come Caritas avremmo accontentato i nostri utenti con buoni acquisto presso questi esercizi commerciali. A Savigliano, lo abbiamo fatto con un un negozio scarpe, una parrucchiera e anche una bancarella mercato, abbiamo poi creato noi uno stesso progetto allargato con un elenco di esercizi a cui appoggiare i nostri utenti. Abbiamo così cercato di aiutare la ripartenza del commercio cittadino”.

Altra iniziativa del 2020, è stato quella dedicata al riciclo. “Un progetto avviato grazie alla donazione del Comune e della Polizia Locale che ci ha dato alcune bici inutilizzate nei loro depositi. Sono state prelevate, le abbiamo sistemate in un deposito dove i nostri volontari le hanno riparate, offrendole a prezzi agevoli in maniera da finanziare il progetto e dare la possibilità alle persone di regalare una bici riqualificata. Un bell’esempio di riciclo, sempre in un’ottica di economia circolare”. Il progetto è ancora attivo e per chi fosse interessato può rivolgersi direttamente al Centro di Ascolto della Caritas.

Alta poi l’attenzione verso i ragazzi, in particolare quelli impegnati nella didattica a distanza: “Tramite la onlus Oasi Giovani, stiamo pagando diversi doposcuola per farli rimettere in pari”.

“Adesso comincia il periodo più buio - spiegano però con preoccupazione dalla Caritas - perché arriveranno le bollette e gli affitti da pagare e parliamoci chiaro, quest’anno è venuto anche meno il lavoro nero, ha creato un buco non inidifferente. Quelle persone che facevano lavori saltuari hanno dovuto rinunciarvi e si sono dovute rivolgere a noi per cibo e vestiti in primis”.