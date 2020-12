Solidarietà: Coldiretti lancia la più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori

È un Natale di solidarietà quello che Coldiretti e Campagna Amica stanno promuovendo da settimane per aiutare chi è in difficoltà. La grande mobilitazione per un Natale davvero buono, partita con la “spesa sospesa” e con le consegne di pasta Made in Italy sul territorio provinciale, fa un ulteriore passo avanti con la distribuzione delle strenne natalizie della solidarietà.

Si tratta di pacchi alimentari destinati ai nuclei familiari che vivono in condizioni di bisogno e povertà in tutta la Granda, ricolmi di eccellenze agroalimentari di origine 100% italiana come Parmigiano Reggiano, lenticchie, cotechino, olio, fagioli, passata di pomodoro, pasta, miele, arance e molto altro.

“In collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, abbiamo iniziato la consegna dei primi pacchi di cibo totalmente italiano direttamente alle famiglie più bisognose in tutta la nostra Provincia. In totale doneremo 7.000 Kg di prodotti, in aggiunta ai 6.000 Kg di pasta di grano e filiera italiana già consegnati a diverse realtà cuneesi a favore degli indigenti e delle mense che si prendono cura di chi, a causa della crisi economica legata al Covid, ha perso il lavoro ed è obbligato a chiedere aiuto” spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.