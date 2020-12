Volley: Il Natale in casa Lpm Bam Mondovì...il Puma festeggia con lo sguardo rivolto alla "Futura" (VIDEO)

In questo insolito Natale non potevano mancare gli auguri delle pumine. La Lpm Bam Mondovì per l'occasione ha realizzato un video con i messaggi delle giocatrici, fino a questo momento protagoniste di un campionato straordinario, della presidente Alessandra Fissolo, del Ds Paolo Borello e di alcuni Ultras Puma. Un modo simpatico per coinvolgere e scaldare, almeno mediaticamente, tutti gli appassionati della grande famiglia della Lpm. Da ricordare che nel giorno di Santo Stefano la squadra di coach Delmati scenderà in campo per ospitare la Futura Busto Arsizio. Ecco il video realizzato dalla Lpm: