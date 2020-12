Alla scuola dell'infanzia di Caraglio arriva la sorpresa di Babbo Natale

“C’è Babbo Natale!” hanno esclamato con gioia i bimbi. A Caraglio, alla scuola dell’infanzia statale di via a Torino ha mantenuto la sua promessa, arrivando anche quest’anno per salutare e portare i doni.



Un periodo difficile, ma Babbo Natale non si è fatto scoraggiare: martedì 22 dicembre, rispettando il distanziamento e sociale senza entrare all’interno dell’edificio scolastico, ha portato la magia a tutti i bimbi. A guardare, dietro i vetri della scuola, piccoli occhi meravigliati.



Da adulti forse non ci pensiamo più, ma il bambino che è in noi, se sappiamo ancora accoglierlo, molto ci sa insegnare!