Barge: un successo le letture e i giochi online della biblioteca "Michele Ginotta"

L’amministrazione comunale di Barge ha dato corso, in stretta collaborazione con il Consiglio di Biblioteca della Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” di Barge, ad un’attività di giochi e letture on line denominata "Tante storie per giocare... on line!", nei pomeriggi di sabato 12 e 19 dicembre uu.ss..

Gli eventi sono stati realizzati a cura della Sig.ra Anna Giampiccoli, che, dalla Biblioteca Comunale “Michele Ginotta”, armata di computer, ha virtualmente incontrato il suo pubblico di piccoli lettori animando per loro due racconti tratti dal volume "Tante storie per giocare" di Gianni Rodari, "Il Dottor Terribilis" e "Taxi per le stelle".