Buone feste dal Caffè Letterario di Bra con ‘La bambina che salvò il Natale’ di Matt Haig

Il primo dono di Natale da mettere sotto l’albero? Il consiglio del Caffè Letterario di Bra è sempre lo stesso: regalate un libro, sia ai grandi che ai più piccoli. Non è mai troppo presto per affezionarsi alla lettura e con storie deliziose come ‘La bambina che salvò il Natale’ di Matt Haig (Salani) è sicuramente più facile!

La trama è piena di speranza e di bellissime illustrazioni. Nel mondo sta scomparendo la magia, nessuno più sembra crederci e questo rischia di compromettere la festa più bella dell’anno. Persino Babbo Natale ha tanti problemi da risolvere nel suo regno incantato che tanto incantato rischia di non essere più, tra renne che non riescono a volare, elfi che scioperano e troll sul piede di guerra. Ma la sera della vigilia si avvicina e non c’è tempo da perdere: anzi, è proprio il tempo che va fermato per riuscire a consegnare i regali a tutti i bambini nel mondo.

C’è solo una ragazzina che può aiutare Babbo Natale, una ragazzina che ha un desiderio importantissimo che solo lui può esaudire. “Sapete come funziona la magia? Quella magia che fa volare le renne? Quella che aiuta Babbo Natale a girare tutto il mondo in una sola notte? Quella che ferma il tempo e fa avverare i sogni? Con la speranza. Ecco come funziona. Senza speranza non ci sarebbe magia”. È questo il messaggio che porta con sé questo libro.

Certo, la magia è una faccenda complicata: “Dipendeva da molte, molte cose. Per spiegare tutto nel dettaglio ci vorrebbero molti libri. Ce ne vorrebbero settemilaquattrocentosessantadue. E a me piacerebbe scriverli tutti, ma mi cascherebbero le dita e mi verrebbe troppa fame. Comunque, se si spiega la magia troppo nel dettaglio, quella vola via”. Sta di fatto che a Babbo Natale ne serve davvero tanta per distribuire i regali a tutti i bambini del mondo, anche se lui non può esaudire tutti i desideri. La piccola Amelia lo sa bene e quando in cuor suo avrà quasi del tutto esaurito la speranza e insieme anche le lacrime, finalmente sarà esaudita e tutta la magia tornerà a risplendere!

L’autore ci consegna una storia davvero avventurosa, tra fate che mettono zizzania, troll che vogliono distruggere il Natale, elfi coraggiosi e altri meno, un uomo molto brutto e cattivo e un altro delizioso che, pensate un po’, si chiama Charles Dickens. Ah, in mezzo ci sarà pure la Regina Vittoria!

Insomma, ‘La bambina che salvò il Natale’ sarà una lettura molto piacevole: ogni tanto è bello concedersi un po’ di magia. Ogni giorno, invece, non dovremmo mai smettere di sperare. E ricordate quello che dice Babbo Natale: “Il Natale non è una data. È un sentimento”.