Racconigi: "Buon Lavandino!", l'originale augurio di Natale dall'associazione Tocca a noi

"Stiamo attraversando un periodo difficile, che ha portato e porterà tanti cambiamenti e sacrifici ma dobbiamo ricordarci che, nonostante tutto, è Natale".

In occasione delle festività, l'associazione culturale giovanile Tocca A Noi di Racconigi ha realizzato un video particolare per un anno altrettanto particolare, cercando non solo di strappare un sorriso augurando un felice Natale, ma per ricordare anche a ognuno di noi che "l'importante è credere nel vero spirito delle feste. Non fermiamoci solo ai regali e ai dolci ma riscopriamo le radici di questa festa, e sicuramente anche questo sarà un Natale memorabile".

Un video ispirato agli eventi accaduti quest'anno che, per quanto possibile, non devono allontanare le persone dallo spirito di unione e speranza che porta alle festività natalizie.

Ecco il link al video.