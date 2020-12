Volley maschile A2 - Cuneo batte Cantù nel recupero, Serniotti: "Non abbiamo giocato come in altre occasioni ma per stasera va bene così..."

Un’altra vittoria per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, la quinta consecutiva, nel recupero dell’8^ giornata del girone d’andata sul campo del Pool Libertas Cantù.

La formazione cuneese porta a casa 2 punti, festeggiando così il Natale al 3° posto a quota 18, a -1 da Ortona e +1 su Taranto.

I padroni di casa, privi dell'infortunato Sbertoli, non rendono certo facile la serata a Pistolesi e compagni, che partono sotto nel primo set, recuperano e passano in vantaggio 1-2.

Galaverna stabile di banda con Preti, quest’ultimo sostituito da Tiozzo nel giro dietro. Bonola al centro per Sighinolfi dal quarto set, dove il muro canturino crea un gap che i ragazzi di coach Serniotti non riescono a rimarginare ed è tie-break. Il quinto set vede partire avanti Cuneo, poi il pareggio all’8° punto e una frazione di gioco punto a punto. I biancoblù allungano con Galaverna in attacco e a muro (11-13), ma Motzo gioca sul muro cuneese e l’attacco di Wagner è out senza tocco come si evince dal video check richiesto dalla panchina brianzola. Riparte Preti con una super pipe che vale il match ball (13-14), Motzo attacca e viene giudicato out, ma i padroni di casa chiamano il video check e c’è il tocco del muro da parte di Cuneo. Si riapre la partita, uno scambio di punti tra i due opposti porta il parziale sul 15-15, Preti oltrepassa il muro avversario e il muro di Wagner su Mariano segna la fine dell’incontro (15-17).

Lo starting six di Cuneo: Pistolesi (K) palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Tiozzo e Preti schiacciatori; Catania (L).Coach Battocchio schiera: Regattieri palleggio, Motzo opposto, Monguzzi (K) e Mazza al centro, Galliani e Mariano schiacciatori; Butti (L).

Al termine della partita Coach Serniotti: "Innanzitutto complimenti a Cantù che, nonostante avesse una formazione rimaneggiata, ha tenuto molto bene il campo. Per quanto ci riguarda non abbiamo giocato come in altre gare, ma abbiamo comunque vinto e direi che per stasera va bene così".

Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo domenica 27 dicembre alle ore 18.00 in trasferta per il derby del girone d’andata a Mondovì.