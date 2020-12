Buon Natale con una ricetta a base di felicità e fiducia nel futuro

Oh, oh, oh: è iniziato il conto alla rovescia… Natale è alle porte!

Vi ricordate quando si faceva il cenone (quello che oggi chiameremmo assembramento)? Lo so, erano i cari vecchi tempi. Saremo a casa in sei, quattro, oppure solamente in due? Non importa, cerchiamo di stare uniti, anche se lontani.

Visto che il 2020 è un anno da dimenticare, pensiamo al domani. Con pochi e semplici passaggi possiamo creare un futuro carico di bontà. Una ricetta in cui ci vuole passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. E ancora farina del proprio sacco, buona volontà e un concentrato di felicità.

Aggiungete gentilezza quanto basta e lungimiranza, per far lievitare i sogni in abbondanza. Poi si fa così: si cuoce a fuoco lento, mescolando con parole dolci e sentimento.

Proviamoci, andrà tutto bene.