Bra, il 1° gennaio 2021 Santa Messa alla Madonna dei Fiori per la Giornata mondiale della Pace

Il primo gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, si celebrerà la 54ª Giornata mondiale per la Pace: per l’occasione papa Francesco ha reso noto giovedì 17 dicembre (giorno del suo 84° compleanno) il suo messaggio dal titolo ‘La cultura della cura come percorso di pace’.

Anche a Bra si darà particolare risalto alla Giornata, con la Santa Messa in programma alle 10.30 presso il Santuario della Madonna dei Fiori, che sarà presieduta dall’Arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, monsignor Cesare Nosiglia.

Il Pastore a capo della nostra diocesi ha dedicato recentemente un messaggio natalizio agli operatori sanitari, ai malati degli ospedali e ai ricoverati nelle RSA, in un 2020 segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19.

Monsignor Nosiglia pensa anzitutto a tutti coloro che sono chiamati ad essere “Portatori di una presenza che dona coraggio e forza ed è appunto quella del Signore Gesù, che si fa piccolo e povero, infermo e bisognoso non solo di cure appropriate, ma di umanità e di vicinanza”.