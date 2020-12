Buon Natale da Haiti!

Arrivano da lontano questi auguri di Buon Natale. A scriverci è Padre Massimo Miraglio da Haiti.

Il sacerdote camilliano originario di Borgo San Dalmazzo, da 16 anni è in missione sull'isola. Oggi è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.

Ecco il suo messaggio:

Buon Santo Natale!

Viviamolo con amore, con il desiderio di offrire agli altri sempre il meglio di noi stessi.

Viviamolo con speranza, con la certezza di poter partecipare alla costruzione di un mondo migliore.

Viviamolo con fede, con lo sguardo rivolto a ciò che veramente conta nella vita.

P. Massimo