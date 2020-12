Per evitare manifestazioni "No Vax" e rallentamenti, vaccini anti Covid scortati da Polizia di Stato e Carabinieri

Saranno le forze dell’ordine della provincia di Cuneo - Polizia di Stato e Carabinieri - a scortare i camion che porteranno i vaccini anti Covid in Granda.

Come accade in tutta Italia, anche da noi le preziose borse che contengono le prime dosi di antidoto realizzato dalla Pfizer-Biontech, saranno tutelate e guardate a vista nel trasporto e anche quando arriveranno a destinazione, le forze dell’ordine presidieranno i due centri scelti per iniziale le vaccinazioni.

Le prime dosi arriveranno per V Day europeo domenica 27 dicembre da Torino, dall’ospedale Amedeo Savoia.

I camion della protezione civile, scortati dalle macchine e dagli uomini di Polizia di Stato e Carabinieri, arriveranno a Cuneo - presso l’ospedale Santa Croce - e, nelle Langhe, nella Casa di cura di Rodello.

Il timore, segnalato in tutta Italia, è che i mezzi che trasportano il prezioso vaccino, possano essere rallentati da manifestazioni "No Vax", ossia da chi è contro la somministrazione dell'antidoto anti Coronavirus.

Non è escluso, inoltre, che le borse contenenti le dosi realizzate dalla Pfizer-Biontech, possano essere oggetto di furto, per poi alimentare un mercato nero parallelo.

Anche nei prossimi giorni continueranno ad arrivare ulteriori dosi di antidoti che saranno distribuiti negli ospedali della nostra provincia: Saluzzo, Savigliano, Mondovì e Ceva.