Serenità e tavole allestite a tema in spazi distinti adibiti a refettori: il pranzo di Natale alla casa di riposo di Canale

È stato sicuramente un Natale diverso da quelli passati per la casa di riposo Pasquale Toso di Canale, dove negli anni precedenti centinaia di persone si riunivano nel salone per vivere in convivialità il pranzo della Santa Festa.

Nonostante tutto oggi (25 dicembre) non è mancata la voglia di regalare un sorriso agli ospiti. Così, le tavole predisposte nei vari spazi adibiti a refettori sono state impreziosite dall'allegria dei colori natalizi per il pranzo di Natale tra tutti gli ospiti presenti in struttura. Inoltre il personale ha voluto festeggiare questa festa così importante e ricca di sentimento decorando l'albero, creando allestimenti e indossando simpatici cappelli rossi e cerchietti a tema.

Non sono mancate le sorprese agli ospiti che si sono visti recapitare i doni (cofanetto benessere con gel igienizzante e crema idratante) da parte di un familiare di un ospite che fino a qualche anno fa aveva la mamma nel ricovero canalese, e ancora biscotti confezionati in graziosi sacchetti natalizi omaggiati dal Comando dei Carabinieri di Canale.

I pensieri natalizi sono andati anche a tutto il personale presente in struttura. Per questo apprezzato gesto, il Consiglio di amministrazione della casa di riposo Pasquale Toso, ringrazia di cuore il parente della signora per il vivo ricordo di una professionale assistenza fornita alla mamma e i Carabinieri canalesi per la loro generosità.

Come da prassi la casa di riposo Pasquale Toso ha fatto i tamponi a tutti gli ospiti e ai visitatori e continuerà seguendo questa linea. Non presentando più casi positivi all'interno della struttura, tutti gli ospiti, fino a alla Vigilia di Natale hanno ricevuto le visite dei loro cari in una stanza predisposta in sicurezza per i parenti e posta all'esterno del ricovero.