Muore nel giorno di Natale don Meo Bessone, parroco a Dogliani ed ex rettore del Santuario di Vicoforte

Si è spento oggi, 25 dicembre, giorno di Natale, don Bartolomeo Meo Bessone, deceduto con il Covid all'ospedale di Mondovì, dove si trovava ricoverato.

L'ex rettore del santuario di Vicoforte, dal 2018 sacerdote a Dogliani, è morto all'età di 72 anni.

Nato a Chiusa di Pesio, in frazione Combe, il 6 giugno 1948, fu ordinato sacerdote il 2 luglio 1972, dal vescovo di Mondovì monsignor Francesco Brustia.

Nominato vicerettore del Seminario diocesano dal 1972 al 1977, quindi rettore del Collegio Vescovile dal 1977 al 1978, per poi assumere l’incarico di rettore del Seminario dal 1978 al 1983. Fu nominato parroco a Mondovì Breo e Pian della Valle dal 1983 al 1986, successivamente parroco a Mondovì Carassone dal 1986 al 2002. Nel 2002 il vescovo, monsignor Luciano Pacomio, lo chiamò a rivestire l’alto incarico di vicario generale, fino al mese di luglio 2018, assumendo inoltre il ruolo di rettore del Santuario Basilica di Vicoforte.

Grande il cordoglio per la notizia della sua morte, non solo nel monregalese ma in tutta la Granda.