La pizzeria Express di Cuneo dona una stanza degli abbracci al Consorzio socio assistenziale

Negli scorsi anni, la Pizzeria Express di corso Nizza a Cuneo aveva lanciato e organizzato l’iniziativa ‘Una pizza per un sorriso’ il cui ricavato era destinato alle attività del Consorzio Socio Assistenziale delCuneese.

Anche quest’anno, pur in mezzo alle mille difficoltà generate dall’emergenza Covid, i gestori della Pizzeria Express non hanno fatto mancare il loro sostegno e hanno raccolto, insieme ai loro generosi clienti, una somma pari a 4.610 euro!

Una parte sarà destinata, come di consueto, alle attività per i malati di Alzheimer e gli altri ospiti delle residenze del Consorzio; gli altri 3.410 euro sono stati versati sulla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono, su cui il Consorzio ha lanciato, insieme all’Associazione provinciale Case di Riposo, ai Pensionati Cuneesi CISL e all’Associazione Anteas, l’iniziativa Un abbraccio per Natale.

‘Un abbraccio per Natale’ prevede l'acquisto e la messa a disposizione delle case di riposo del territorio provinciale, di 5 “stanze per gli abbracci”, che consentiranno agli ospiti delle residenze della provinciadi Cuneo di incontrare e abbracciare, in sicurezza, i propri familiari, attraverso strutture che garantiranno la separazione totale tra di loro, ma anche la percezione di una vera "vicinanza".

Una stanza degli abbracci sarà quindi ‘intitolata’ alla generosità della Pizzeria Express e dei suoi clienti, a cui va tutto il ringraziamento del Consorzio del Cuneese, dell’Associazione provinciale Case di Riposo, dei Pensionati Cuneesi CISL e dell’associazione Anteas. Chiunque altro volesse unirsi all’iniziativa e contribuire alla raccolta potrà farlo attraverso il link

https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale