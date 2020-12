Servizio Civile in CRI: “Un’esperienza positiva, la cosa più bella? Poter dare un aiuto a chi ne ha bisogno”

Sono 187 i posti disponibili in Croce Rossa Italiana nella provincia di Cuneo per il Servizio Civile.

A Savigliano ci sono otto posizioni a cui si aggiungono due di Garanzia Giovani che si svolge in parallelo al Servizio Civile, per un totale di dieci posti.

"E' importante che i giovani si facciano avanti" spiega il presidente del Comitato CRI di Savigliano Roberto Botta.

"Un'esperienza positiva durante la quale si crea un bel gruppo di giovani" come la definisce Martina Volpiano, volontaria della CRI che ha inoltre svolto un anno di servizio civile nella sede di Savigliano.

"La cosa più bella secondo me è poter dare una mano a chi ha più bisogno. Abbiamo lavorato al fianco di medici e infermieri, sulle ambulanze classiche e medicalizzate, ma abbiamo dato una mano anche nella gestione del drive in per i tamponi Covid e nella misurazione della temperatura. Abbiamo imparato tanto".

Le domande sulla piattaforma del Dipartimento del Servizio Civile devono essere presentare on-line entro le ore 14 dell’8 febbraio utilizzando per l’accesso lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) che si può ottenere gratis allo sportello delle Poste Italiane. Per eventuali ulteriori informazione ci si può rivolgere ai seguenti recapiti: servizio.civile.cn@gmail.com – tel. 0171- 451613 – 335 7623426; www.cricuneo.org

A Savigliano, inoltre, dal 12 gennaio 2021 ricominceranno i corsi per volontari CRI, si può presentare domanda tramite il portale GAIA della Croce Rossa, oppure, chiedere informazioni direttamente presso la sede in via Stevano 17.