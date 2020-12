Bianco Natale in Valle Pesio per ‘Iduevagamondi’ Simone Mondino e Romina Manassero

Immersi nella natura, condividendo tutto. È il Natale speciale di Simone Mondino e Romina Manassero. Tanti viaggi intorno al mondo e adesso una vita in montagna, tagliando legna, preparando il pane e svolgendo le tipiche attività rurali della Valle Pesio. Il tutto in allegria.

Sarà il gusto della sfida, sarà la voglia di libertà, sarà l’amore per la natura e del ritorno alle origini, sarà il gusto delle piccole cose. Sarà quel che sarà, fatto sta che ‘Iduevagamondi’, così si definiscono, in questi mesi ce l’hanno messa tutta per dare vita al loro sogno.

A Tetto Caban fanno parte di una comunità in cui si vive immersi nella natura, condividendo tutto senza troppi fronzoli, all’insegna della semplicità. Ma la soddisfazione non ha prezzo, dicono i protagonisti di questa storia, che invitano gli amici ad andare a trovarli.

In questa dimensione si pongono come perfetto esempio di armonia e simbiosi con la terra e questo dà un grande sollievo all’anima. Consigli per il successo? “Non smettete di sognare!”. Riscaldati dal tepore di un caminetto, in un paesaggio che sembra un presepe, il Natale è più magico e anche i loro auguri.