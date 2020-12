"Buon Natale Piemonte": gli auguri del presidente Cirio in "un giorno di speranza"

"Anche se diverso da come lo abbiamo sempre trascorso e da come avremmo voluto viverlo, oggi è Natale. Un giorno di speranza da portare nel cuore per noi e per coloro che amiamo. Buon Natale Piemonte".

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha scritto un post sulla sua pagina Facebook, accompagnato da una foto assieme alla sua famiglia. In un anno difficile, in un 25 dicembre diverso, Cirio fa appello comunque alla speranza, anche in vista del V-day del prossimo 27 dicembre.

Il presidente sarà alla residenza per anziani di Rodello, dove verranno vaccinate 70 persone, oltre agli 80 medici e infermieri che saranno vaccinati all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove invece ci sarà l'assessore alla Sanità Luigi genesio Icardi.