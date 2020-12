Cuneo Volley dà il benvenuto alla CuneoGinnastica nella piattaforma “Tifosi”

La piattaforma “Tifosi” creata, sviluppata e lanciata dal Cuneo Volley, si amplia e accoglie la storica realtà cuneese della CuneoGinnastica, presieduta da Claudio Adinolfi.

L’obiettivo di raggiungere le altre società sportive del territorio per creare nuove opportunità di sostegno per mantenere attive realtà importanti per i giovani e per lo sport, procede nella giusta direzione e visto il periodo di festività, si può affermare che arrivi proprio come un piacevole regalo di Natale.

Vicepresidente Cuneo Volley, Gabriele Costamagna: "“Tifosi” dà il benvenuto alla CuneoGinnastica ed è una grande soddisfazione accogliere, a un mese dal lancio del progetto, un’altra importante realtà sportiva cuneese. La piattaforma si amplia, oltre alle 500 famiglie già presenti, se ne andranno ad aggiungere molte altre, continuando nel percorso di crescita comune. Già dal prossimo mese ci saranno importanti novità".

Presidente CuneoGinnastica, Claudio Adinolfi: "Dopo un primo approccio nel mese di settembre nel quale abbiamo apprezzato la bontà del progetto abbiamo finalmente deciso di entrare nel progetto “Tifosi”, un’iniziativa molto valida. Per noi questo ingresso nella piattaforma ha una doppia valenza, da una parte contribuire al progetto nato un anno e mezzo fa insieme all’Amministrazione Pubblica e alla Fondazione CRC, ovvero la ristrutturazione del Padisport di Cuneo e dall’altra l’opportunità di coinvolgere le famiglie dei nostri atleti, dando loro la possibilità di avere riduzioni nelle attività convenzionate. Cercheremo di aiutare i nostri sponsor, creando un network di attività locali insieme a tutte le società sportive che si uniranno al progetto. Noi crediamo fortemente nel commercio sotto casa, creando questa sinergia puntiamo a salvaguardare posti di lavoro ed aiutare le società sportive oggi in forte difficoltà".

L’Amministrazione pubblica e il Coni, che già avevano appoggiato e promosso il progetto al momento del lancio da parte del Cuneo Volley, hanno ribadito il proprio sostegno all’iniziativa e hanno accolto con grande piacere l’ingresso della CuneoGinnastica all’interno della piattaforma “Tifosi”.

Assessore, Cristina Clerico: "Questo connubio tra due realtà storiche del nostro territorio, dalla pallavolo alla ginnastica, sono società che hanno dato e danno lustro alla Città e raccontano una fitta storia sportiva a cui siamo molto legati. Ora più che mai è necessario fare squadra, noi in questo possiamo ancora crescere e ci sono margini di miglioramento, pur partendo da un ottimo livello. Occorre essere uniti e lavorare nella stessa direzione, resisterà la parte di mondo che riuscirà a lavorare bene mettendo a sistema le risorse crescendo grazie al dialogo e questo progetto ne è l’esempio".

Delegato Coni, Claudia Martin: "Questo è stato un anno difficile per tutti e ovviamente anche per lo sport, soprattutto quello di base che per sicurezza è stato costretto a fermarsi. Questo ha portato la maggior parte delle società sportive del territorio ad avere dei grossi problemi, sia economici, ma anche di mancanza di un servizio importantissimo per i giovani. Lo sport non è solo sviluppo fisico, ma è soprattutto crescita, formazione, benessere e salute. In questo momento, tutti a tutte le età ne hanno sicuramente sentito la mancanza. L’unione fa la forza e il fatto che le società si aiutino vicendevolmente credo sia una cosa molto positiva. In qualche modo questa emergenza ha accentuato il bisogno e la voglia di confronto. Io ringrazio tantissimo il Cuneo Volley per questa iniziativa, pensata non solo per sé, ma per tutte le realtà sportive del territorio".