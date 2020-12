Come cambia il mercato rionale di Fossano nel periodo di Natale nell’interpretazione delle leggi

Si è riunito giovedì 24 dicembre il COC a Fossano per stabilire le date e le modalità del mercato fossanese nel periodo delle festività natalizie.



Nella mattinata di oggi, sabato 26 dicembre, in piazza Diaz saranno presenti i banchi dell’alimentare con i produttori agricoli e florovivaismo. Rimane invariato invece il mercato di mercoledì 30 che si svolgerà in modalità ordinaria.



Per quanto riguardo le date di sabato 2 e mercoledì 6 gennaio, si avranno i banchi dell’alimentare con i produttori agricoli e florovivaismo i quali sabato verranno collocati in piazza Diaz mentre mercoledì, i banchi si troveranno, in piazza Castello e viale Alpi.