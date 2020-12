Coronavirus: tra gli operatori sanitari della Granda, c’è anche chi non intende vaccinarsi

Sono stati due mila e duecento - su oltre tremila in totale - gli operatori sanitari (medici, personale infermieristico e operatori di supporto) che hanno chiesto di essere vaccinati contro il Covid 19 presso l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Domani - domenica 27 dicembre - solo ottanta di loro potranno ricevere la dose di antidoto elaborato dalla multinazionale Pfizer-Biontech. La vaccinazione inizierà verso le 11,30.

Poi nei mesi successivi, tutte le richieste saranno esaudite.

I vaccini arriveranno da Torino in Granda, domenica mattina su camion scortati da Polizia di Stato e Carabinieri: uno andrà presso l’ospedale del capoluogo, l’altro invece a Rodello, nella Casa di cura.

Le fiale - che contengono ognuna la quantità di antidoto per vaccinare cinque persone -, non dovranno essere conservate nei super frigo a meno 70/80 gradi per essere conservate. Infatti il prezioso liquido deve essere utilizzato, ossia iniettato nella persona, due ore dopo aver tolto la fiala dal frigo e può essere utilizzato nelle sei ore successive senza dover essere nuovamente conservato alle rigide temperature che servono per lo stoccaggio e la conservazione.

La procedura della vaccinazione anti Covid, è simile a quelle di altri antidoti, solo un po’ più lunga. Per iniettare la dose infatti, ci vogliono circa cinque minuti e poi la persona vaccinata deve restare seduta e calma per altri dieci minuti.

All’ospedale Santa Croce e Carle ci saranno tre medici che eseguiranno il vaccino nel V Day, ossia nel giorno in cui la vaccinazione partirà in tutta Europa.

Anche nei prossimi giorni continueranno ad arrivare ulteriori dosi di vaccini che saranno distribuiti negli ospedali dell’Asl Cn1: Saluzzo, Savigliano, Mondovì e Ceva.