Disegni e pensieri natalizi per i pazienti dell'Ospedale di Mondovì (FOTO)

Alberelli, cuori, angioletti e un pensiero semplice, ma potente: "Tanti auguri di buone feste e di buona guarigione".

Sono questi i messaggi che i bambini e le insegnanti della scuola primaria di Breolungi hanno dedicato ai pazienti dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì per rendere più sereno il periodo delle festività che trascorreranno lontano dagli affetti.

Un lavoro di squadra tra la scuola, infermieri ed oss del nosocomio monregalese che, insieme, hanno realizzato dei piccoli pensierini natalizi per le persone ricoverate.

"Il cuore si fa pesante al pensiero di essere lontani da chi più si ama, soprattutto in questi giorni in cui ognuno avrebbe il diritto di godere del profumo di un abbraccio sincero" - scrivono sulla pergamena che accompagna l'angioletto donato dal personale ospedaliero.

I disegni e i graziosi pensieri sono stati consegnati ai pazienti nel pomeriggio della vigilia nei tre raparti di Medicina Covid, in Medicina, in Cardiologia e in Long Surgery.

La nostra redazione si unisce agli auguri di pronta guarigione per tutti i pazienti e ringrazia tutto il personale sanitario per il prezioso lavoro di ogni giorno.