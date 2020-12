Incendio in un appartamento in centro città a Mondovì

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 dicembre, in un appartamento di una palazzina in centro città a Mondovì, in via Marenco.

L'allarme è stato lanciato da una signora dopo aver visto uscire dal televisore del fumo, probabilmente provocato da un cortocircuito.

Quando i Vigili del Fuoco, sono giunti sul posto, le fiamme avevano già raggiunto le finestre dell'appartamento.

Domato l'incendio, un funzionario è accorso sul posto per valutare l'agibilità del condominio e i danni causati dal calore delle fiamme.

Per fortuna, non ci sono stati né feriti, né intossicati.

Sul posto sono intervenute le due squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì, la squadra dei volontari di Ceva, l'aereo dalla piattaforma di Cuneo insieme al carro autoprotettori.