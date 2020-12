Lutto nel mondo dell’arte per la scomparsa di Adriano Moretti, aveva 89 anni

È lutto nel mondo della cultura e dell’arte per la morte di Adriano Moretti. Il pittore era nato a Torino nel 1931 e si è spento il 24 dicembre a Bra, città in cui ha vissuto e dato sfogo alla sua creatività attraverso una lunga e apprezzata carriera.

Lo piangono la moglie Marilena, le figlie Roberta e Patrizia, il figlio Alexander, la nuora Daniela, i nipoti Aicha, Davide, Umberto, i parenti di ogni grado e quanti lo hanno conosciuto, non solo artisti, ma anche persone comuni che hanno saputo apprezzare le sue opere. Numerose le testimonianze di vicinanza giunte in queste ore alla famiglia, che ha voluto esprimere un ringraziamento particolare alla dottoressa Paola Geloso per la sua professionalità e disponibilità.

Lunedì 28 dicembre, alle ore 14, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Bra si svolgerà il funerale, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero di viale Rimembranze.

Adriano Moretti lascia un vuoto incolmabile, ma con tanti insegnamenti racchiusi nella sua biografia di artista prestigioso ed intenso. Il suo gusto e i suoi capolavori sono letteralmente parte dell’anima di Bra. Dal sito web si comprende la cifra autentica della sua arte, che è stata ragione di vita e canale di conoscenza e contemplazione del mondo.

Moretti è approdato alla pittura quasi naturalmente in seguito alla maturazione di esperienze umane ed artistiche del tutto personali. Giovanissimo soggiornò per sette anni in Indocina, in Asia, Laos, Birmania, Tibet, India ed in Egitto. Rientrato in Italia ha coltivato lo studio della ritrattistica fiamminga e delle tecniche impressionistiche sotto la guida del maestro Ugo Bensi, esponendo i primi lavori a Montecatini Terme nel 1958 ed a Nizza (FR) 1959. Nel 1977 visita ed espone negli stati dell'est, Bulgaria, Romania, Ungheria, Jugoslavia, Polonia, Cecoslovacchia, Russia, Austria, Germania Est e Germania Ovest. Ha allestito sei personali a Greenwich Village New York ed a Parigi, Bruxelles, ed è stato spesso presente in numerosissime collettive nazionali e internazionali ottenendo premi e riconoscimenti.

In Bulgaria incontra e conosce Nicolas Diulgheroff, maestro del secondo futurismo italiano, e incomincia una lunga amicizia a Torino dove il maestro abita. Ha potuto conoscere tramite il Diulgheroff il maestro Pippo Oriani, i due grandi del secondo futurismo italiano.

Nel 1970 partecipa a rassegne nazionali ed internazionali con: Alexander Calder, Hartung, Crippa, Man Ray, Pomodoro, Scanavino, Pollok, Sutherland, ed a mostre collettive con: Cassinari, De Chirico, Mirò, Chagal, Guttuso, Tabusso, Cagli, Picasso, Sironi, Casorati, Treccani, Guidi, Dalì, Morlotti, Kandisky, Max Enrst, Guerreschi, Wunderlich. Ha più volte esposto a Parigi oltre che in Svizzera, Londra, Russia, Giappone, Boston, New York, Philadelphia, Baltimora, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, si reca alle Bahamas ed espone a Nassau. E' sul catalogo nazionale Bolaffi d'arte moderna 1973 n°8 e sul Bolaffi arte mensile 1972 n°19.

Il suo nome figura su "Incontri d'arte" dizionario enciclopedico dei pittori, degli scultori italiani contemporanei edizione 1974. E' stato segnalato dalla Biblioteca nazionale della Biennale di Venezia nel 1978. Il suo nome figura su: "Annuario artistico" 1972, "Informazione d'arte" 1972-'73, "Catalogo pittori scultori, critici, collezionisti contemporanei" 1971-'72, "Selezione Biennale d'arte di pittori Italiani", "Annuaire de l'art international" 1970-'71. E' nominato accademico benemerito per la sua lodevole attività nel campo delle arti figurative dall'accademia universale "G. Marconi" 1973. E' stato accolto dall'accademia de "I 500" in qualità di accademico di merito, 1974. E' "Accademico Tiberino di Roma".

E' stato insignito dal Centro Internazionale di arte e di cultura di Reggio Calabria "Amico del quadrato" (Milano). E' accademico dell'associazione artistico culturale Accademia Augusta Taurinorum. Accademico dell'Accademia Internazionale Santa Rita di Arte, Cultura, Scienze (Torino). Accademia del Fiorino, Gran premio nazionale Presidente della Repubblica - Attestato, Pittore, Scultore, Adriano Moretti di Torino per la pittura e scultura "Per il Suo fervido e generoso contribuito all'affermazione dei più alti ideali della vita per le arti e la cultura" (Prato 28/10/2000 Reg. n°30 Presidente nazionale comm. Gr. Uff. Pittore Accademico Alfredo Garofalo).

Sue opere in permanenza: Galleria d'arte "La tesoriera (Torino)", Galleria d'arte "Il timone (Asti)", Il "Ciac Galleria d'arte (Città di Reggio Calabria), Galeria Mouffe 67 Rue Mouffettara 75005 Paris, Galerie International 1095 Madison Avenue New York N.Y. 10028, Directora Nacional del Museo de Arte Senora Teresa Gisbert La Paz (Bolivia), Galleria "L'Indiano" P.zza Dell' Olio Firenze, Galleria Civica Via Chanoux 43 11027 Saint Vincent (AO), Galleria "La Vecchia Farmacia" Via Padre Ignazio da Carrara 15 Forte dei Marmi (LU). Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private.