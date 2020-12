Alcuni errori comuni che gli investitori commettono mentre investono

Investire è gratificante, ma comporta anche qualche rischio. Gli investitori di successo non tentano mai di sconfiggere il mercato; conoscono solo l'arte di gestire il rischio. Differenzia un investitore di successo dai normali investitori. Seguono alcune regole di base per investire ed evitare errori.

Se vuoi avere successo negli investimenti, devi seguire queste regole e diventare disciplinato per gestire la tua ricchezza. In questo articolo, ho condiviso alcuni degli errori comuni che i normali investitori commettono durante gli investimenti.

Errori comuni negli investimenti

Gli errori non dovrebbero impedirti di investire; dovresti smettere di fare errori per continuare a investire. Quindi ecco alcuni errori comuni che puoi evitare per diventare un investitore di successo

Investire senza capire Investire senza un piano No Stop Loss Investire in una singola risorsa Investire più della tolleranza al rischio

Impara come evitare questi errori e fai in modo che il tuo percorso di investimento abbia successo.

Investire senza capire

Prima di tutto, non investire mai in qualcosa che non capisci. Non importa se un amico o un investitore ragionevole ti suggerisce di investire in qualcosa a meno che tu non capisca il rischio che comporta e come può essere redditizio per te a lungo termine.

Di recente, molte persone stanno investendo in criptovalute, anche senza capirlo. Vogliono diventare miliardari in pochi mesi o anni. Ma non dovresti essere influenzato da tali idee di investimento. Informati sull'opportunità e, se puoi correre il rischio, investici.

Investire senza un piano

In secondo luogo, molti investitori investono la loro ricchezza senza avere un piano. Se stai facendo queste cose, smettila subito e costruisci un sistema finanziario prima di investire in qualsiasi cosa.

Come sai, investire è rischioso, quindi se non hai un piano di gestione patrimoniale, potresti finire per perdere tutto il tuo capitale nell'investimento. Quindi la pianificazione è fondamentale prima di investire i tuoi soldi in qualsiasi attività.

Ancora più importante, se stai facendo trading, non mettere mai i tuoi soldi sul mercato senza un piano. Testare ogni strategia prima di investire denaro reale in essa. Questo ti aiuterà a ridurre il rischio e salvare il tuo capitale dalla perdita.

No Stop Loss

Nessuno potrà mai diventare certo degli investimenti. L'investitore di maggior successo non può nemmeno mai dire in quale direzione inizierà a muoversi il mercato. Quindi investire senza stop loss è uno dei più grandi errori che puoi fare alla tua ricchezza.

Non investire mai i tuoi soldi senza uno stop loss, perché il mercato può andare totalmente contro di te e non puoi biasimarlo. Quindi, se vuoi stare sul sicuro , dai lo stop loss. Può risparmiare una parte della tua ricchezza durante le incertezze.

Investire in una singola risorsa

Molte persone commettono un altro grosso errore investendo in un singolo asset o strumento. Quindi questa non è una buona idea per mettere tutti i tuoi soldi in un singolo investimento.

Ad esempio, se stai investendo tutti i tuoi soldi in un'azione finanziaria e quella società subisce una perdita enorme a causa di cattive notizie nel settore finanziario, allora perderai tutti i tuoi soldi.

Quindi puoi affrontare una situazione del genere diversificando la tua ricchezza in diversi asset.

Investire più della tolleranza al rischio

Alcuni investitori diventano troppo sicuri di sé e corrono più rischi di quanto possono permettersi. Se qualcosa va storto, diventano finanziariamente instabili e attraversano una depressione finanziaria.

Ecco perché è importante investire così tanto che puoi permetterti di perdere. Ti aiuta a prendere una decisione migliore e a investire di nuovo con un piano migliore.

Conclusione

Si spera che le informazioni di cui sopra ti abbiano aiutato a capire diversi tipi di errori che puoi evitare mentre investi i tuoi soldi. Se vuoi diventare un investitore di successo, impara a conoscere il mercato delle criptovalute e prendi piccoli rischi prima di iniziare un investimento reale. Infine, condividi la tua opinione su questo post e poni le tue domande nella sezione commenti.