Guida ai migliori elettrodomestici SMEG: spremiagrumi, bollitore, frullatore e macchina da caffè

Gli elettrodomestici che scegli è importante che siano di qualità e che abbiano delle caratteristiche distintive, garantendoti così efficienza e professionalità. SMEG è dal 1948 che offre garanzia ed eccellenza ai propri clienti, oltre ad avere un design unico e distintivo per ogni prodotto. La qualità dei materiali è uno dei primi obbiettivi dell'azienda, oltre all'ottima resa ed al design ricercato.

Miglior spremiagrumi

Una spremuta è una bibita ideale in qualsiasi stagione dell'anno e per grandi e piccini. Molto spesso i bambini non ne vogliono sapere di mangiare la frutta ma in questo caso, e non solo, lo spremiagrumi SMEG è un ottimo alleato. La SMEG riesce a distinguersi con il modello dal design retrò CJF01RDEU. Disponibile in diversi colori tra cui rosso, verde pastello, rosa, nero, blu pastello e crema. Peso di 2,56 kg ed interamente in acciaio inossidabile con copertura in tritan TM, senza utilizzo di BPA. Il filtro, anch'esso in acciaio inossidabile, è per tutte le tipologie di agrumi ed è comodamente lavabile in lavastoviglie. La struttura del becco impedisce il gocciolamento ed il processo di spremitura della frutta si attiva in automatico appena viene esercitata pressione su di esso. Motore di 70 W. L'azienda al fine di accrescere la funzionalità del prodotto e la sua facilità di pulizia pone in dotazione un coperchio, il quale proteggerà lo spremiagrumi dalla polvere nei momenti in cui non sarà utilizzato; oltre a questo ogni parte è facilmente smontabile.

Le recensioni degli utenti ne sottolineano la robustezza e la facilità di utilizzo oltre che di pulizia. Molti ne elogiano il design e la struttura, tanto da essere non solo un semplice spremiagrumi ma un vero e proprio accessorio di arredamento.

Miglior bollitore

I migliori sono creati in acciaio inox garantendo oltre alla qualità, sicurezza e durevolezza nel tempo. Ottimi anche i modelli in vetro in quanto atossici, mentre quelli in plastica sono principalmente per chi vuole risparmiare. I bollitori della SMEG sono tutti in acciaio inossidabile con elevata capacità. Il miglior bollitore SMEG per prestazioni e recensioni degli utenti, risulta essere: Smeg KLF04CREU

Un modello dal design vintage disponibile in diverse colorazioni. Capacità di 1.7 L interamente in acciaio inossidabile con indicatore di temperatura e livello dell'acqua. Dotato di filtro anticalcare rimovibile e lavabile, oltre a 7 livelli differenti di temperatura tra i quali scegliere da 50 a 100 gradi. Il bollitore si spegnerà in assenza di acqua e temperatura impostata raggiunta. Piedini antiscivolo per garantire massima sicurezza, potenza di 2400 W. Le recensioni dei clienti confermano quanto descritto oltre a raccomandarne l'acquisto per l'efficienza ed il caratteristico sistema ad induzione per scaldare l'acqua, grazie al quale sono garantiti maggiore igiene ed efficienza. Estremamente utile la sua funzione Keep Warm che mantiene la temperatura selezionata per 20 minuti.

Miglior frullatore

Il frullatore è un elettrodomestico che sarà in grado di preparare cibi e bevande in pochissimo tempo e nonostante la qualità di ogni prodotto SMEG, il migliore risulta essere il modello BLF01RDEU, oltre ad essere il più venduto in assoluto.

Design compatto e ricercato disponibile in due colorazioni: rosso e nero. Questo frullatore SMEG è interamente in acciaio inossidabile con un peso di 4.4 kg e dimensioni di: 19.7 x 16.3 x 39.7 cm. Il tappo è trasparente con tappino misuratore. Il modello presenta tre programmi preimpostati, tra i quali: tritaghiaccio, smoothie e pulse. La brocca in tritan ha una capienza di 1.5 L. Arresto di sicurezza nel momento della rimozione del contenitore oltre a protezione da sovraccarico. Il seguente frullatore è dotato di piedini antiscivolo per garantirti sicurezza a qualsiasi velocità sia impostato il motore: 4 diversi livelli con un massimo di 18.000 giri al minuto. Interamente realizzato senza l'utilizzo di BPA, per una massima sicurezza. La qualità non è garantita solo dall'azienda ma anche dagli utenti che ne hanno fatto utilizzo, i quali ne confermano l'efficienza oltre ad risultare estremamente potente e facilmente pulibile.

Macchina da caffè

Il caffè è sinonimo di tradizione italiana e SMEG con la sua macchina da caffè migliore ti permette di gustartelo durante una pausa senza paragoni. Il modello in questione è la macchina caffè SMEG espresso ECF01PBEU. Dal tradizionale design dell'azienda questo modello di colore azzurro ha capacità di 1 L ed un peso di 5 kg. I materiali utilizzati sono plastica ed acciaio inox, con base cromata. Sarà possibile prepararti un espresso, un cappuccino cremoso od un latte macchiato. La sua caratteristica è il sistema di riscaldamento Thermoblock il quale ti permetterà di avere più velocemente la macchina pronta all'uso oltre ad un preciso controllo della temperatura dell'acqua. La tradizione del caffè espresso ovunque vorrai grazie ai 15 bar di pressione i quali garantiscono un ottimo risultato. Schiuma densa e cremosa per i tuoi cappuccini e/o latti caldi, con possibilità di rimuovere il vassoio raccogli gocce potendoti così permettere di posizionarci tazze più grandi. Bella, versatile ed estremamente efficiente.

Gli utenti confermano la qualità del caffè e del cappuccino, oltre a sottolinearne la facilità di pulizia. La struttura è compatta e non ingombra più di altri modelli.