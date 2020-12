Savigliano, dal teatro Milanollo alla chiesa di Sant'Andrea: il Concerto di Capodanno in streaming, sarà registrato nei luoghi storici della città

"Non potendo ospitare quest’anno come in passato il tradizionale concerto di auguri al Teatro Milanollo di Savigliano, abbiamo deciso di ambientarlo in alcuni dei siti storici ed artistici della città".

L’Associazione Amici della Musica, nella figura del suo presidente Ubaldo Rosso, ha curato la parte artistica e ci consentirà di ascoltare il nuovo il concerto del primo di gennaio 2021 in maniera alternativa.

A essere suonate saranno, il tema del "Te Deum" di M. A. Charpentier e For you di E. Pasini registrati nella Chiesa di S. Andrea, "Cinque ”nuances” per flauto ed arpa ed ambientati nella Gipsoteca Calandra, una breve suite estrapolata dall’opera Carmen di G. Bizet seguita da due brani di J. Strauss, immancabile compositore nei concerti di Capodanno, eseguiti dai solisti dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretti da Aldo Salvagno, registrati nel salone d’onore del Palazzo Taffini, un toccante “Lacrimosa” del coro VOX ARMONICA della città diretto da Sergio Daniele. E infine, dal teatro Milanollo non poteva mancare la danza, così come non potevano mancare brani di prosa e poesia ambientati tra i capolavori della Gipsoteca e gli splendidi affreschi della Arciconfraternita della Pietà.

Il tutto armonizzato con immagini saviglianesi e un omaggio speciale al personale medico.

La regia dello spettacolo è stata affidata al veronese Alfonso De Filippis.

Un programma ricco ed articolato tutto da scoprire la sera del primo dell’anno collegandosi - Alle ore 17,30 - sul canale Youtube di Teleradio Savigliano e su Telecupole Piemonte (canale 15 oppure canale SKY 824 e tivù sat 422).

Quest’anno, non potendo contare sugli introiti dei biglietti, il concerto è stato comunque realizzato grazie alla disponibilità ed al supporto della Cassa di Risparmio di Savigliano, dalla Fondazione CRS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Piemonte. "Speriamo però anche nel generoso sostegno del nostro pubblico. Vorremmo infine ringraziare per la collaborazione: gli artisti, i tecnici ed il back stage coinvolti nella realizzazione dell’evento, la Città di Savigliano, l’Assessorato e l’Ufficio Cultura, la direzione e gli operatori del Museo Civico, la Fondazione Ente Manifestazioni, la Consulta Culturale, l’Abate di S. Andrea/S. Pietro don Paolo Perolini, l’Arciconfraternita della Pietà, la direzione ASLCN1, in particolare l’Ufficio Stampa e la Direzione sanitaria di Savigliano, il personale medico ed infermieristico dell’Ospedale SS Annunziata, l’Associazione Amici per la Musica di Cuneo, l’Associazione Incontri d’Autore di Cuneo.

Le Associazioni Amici dell’ospedale e Amici della musica vivono grazie ai loro progetti, con il contributo e la generosità del loro pubblico e il sostegno delle realtà precedentemente menzionate. Entrambe hanno un fine comune: “la cura della persona”, una nel fisico e l’altra nello spirito. "Contiamo come sempre sul vostro aiuto e vi auguriamo buon Anno!"