Meno un giorno al V-Day: anche a Cuneo arrivano le prime dosi del vaccino

Domani V-Day anche per la provincia di Cuneo. Domenica 27 dicembre, come nel resto del Piemonte, sarà il primo giorno della campagna vaccinale. Un giorno importante per tutta l’Italia e l’Europa che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta contro il Covid-19.

Le prime dosi saranno somministrate al personale sanitario e agli anziani delle Rsa, ma in questa prima fase solo a chi sarà ritenuto idoneo. In Piemonte, sono 28 presidi dove saranno effettuati i vaccini, mentre in tutto lo stivale sono 9.750 le dosi iniziali del vaccino che si basa sull'utilizzo della sequenza del materiale genetico del nuovo coronavirus. Il cosiddetto Rna messaggero che è stato utilizzato con la funzione di garantire una risposta immunitaria in tempi celeri.

I primi vaccini verranno somministrati in sei ospedali e tre Rsa del territorio piemontese, tra cui l’ospedale Santa Croce Carle di Cuneo e l’rsa di Rodello. Come anticipato dal Governatore Alberto Cirio, saranno 100 dosi iniziali destinate alla realtà ospedaliera del capoluogo della Granda.

Il V-day cuneese dunque partirà alle ore 10 di domenica 27 dicembre. Presenti all’ospedale Santa Croce, in veste istituzionale il presidente della provincia e sindaco del capoluogo Federico Borgna, oltre all'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi. Il presidente della Regione Alberto Cirio è invece atteso a Rodello.

Macchina organizzativa delle somministrazioni sarà il Dirmei che, di concerto con le Asl territoriali, si è preparato per la giornata di domani, una sorta di test per la campagna vera e propria, che partirà ufficialmente il 3 gennaio e coinvolgerà 195.000 persone.