V-day: settanta vaccini per la casa di riposo di Rodello

Arriveranno a metà mattinata di domani, domenica 27 dicembre, le prime dosi di vaccino che saranno somministrate aglio anziani e agli operatori sanitari della casa di riposo di Rodello.

Verso le 10, le settanta dosi marchiate BioTech Pfizer dovrebbero arrivare in struttura, mentre verso la tarda mattinata è atteso l'arrivo del presidente della regione, Alberto Cirio, e del Vescovo di Alba, Mons. Marco Brunetti.

I primi a cui sarà iniettato saranno 23 ospiti, valutati "abili" a ricevere il vaccino, e 47 operatori tra infermieri, sanitari e medici.

"Sono tutti quanti desiderosi e ringraziano di avere la possibilità di essere tra primi a compiere questo passo verso la normalità - commenta il direttore della struttura don Valerio Pennasso -. In struttura abbiamo in tutto 75 ospiti, ma non tutti attualmente possono ricevere il vaccino sia per il consenso, sia per l'antinfluenzale o perché hanno già contratto il virus".

Nei mesi scorsi, la casa di riposo per anziani non è stata risparmiata dalla pandemia. "Abbiamo avuto una trentina di contagiati - spiega Pennasso - sia più gravi che meno, alcuni anziani sono rimasti isolai nelle ultime quattro settimane e hanno ripreso solo negli ultimi giorni il pasto comune. E' un momento difficile anche per loro".

Attualmente la struttura non conta più nessun contagiato.

Lo stesso giorno saranno somministrate altre 80 dosi di vaccino contro il Covid all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dove presenzierà l'assessore alla sanità, Luigi Genesio Icardi.