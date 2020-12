UNVS di Bra premia le stelle dello sport: riconoscimenti a Lorenzo Bastino, Francesca Carnevale e Sergio Provera

In una differente premiazione "digitale" la sezione braidese dei Veterani dello Sport non ha voluto piegarsi di fronte ad una situazione di difficoltà legata all'emergenza sanitaria che ha ridotto l'attività e la voglia di fare insita e propria della realtà territoriale dell'UNVS.

Ecco allora che il Consiglio Direttivo, capitanato dal Presidente Paola Ballocco, ha ha assegnato le benemerenze a chi si è contraddistinto in ambito sportivo e non solo.

Classe 1928 inizia giovanissimo a praticare lo sci alpino per poi passare al calcio con un curriculum sportivo lungo quasi 90 anni che lo porta ancor'oggi ad esser dirigente partecipe ed attivo in modo particolare nel contesto dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport che riconosce per l'anno 2020 a Lorenzo Bastino il prestigioso Distintivo d'Argento.

Da poco maggiorenne, una particolare e meritata benemerenza quella assegnata a Francesca Carnevale, per l'ambizioso risultato ottenuto ai Mondiali di Twirling nella specialità Free Style categoria Solo, che ha visto l'Italia mettersi in evidenza in terra transalpina in quel di Limonges. All'atleta braidese è stata consegnato il premio di "Giovane Testimonial" .

Sin dal 2006, anno di fondazione dell'UNVS Sezione di Bra, le scelte fatte per l'assegnazione del titolo di "Atleta dell'Anno" son state regolate e dettate da un'attenta valutazione dei meriti e delle competenze sportive, dirigenti ed umane fatte spesso anche di collaborazione, di partecipazione attiva alla vita associativa e di presenza. Ecco allora, che per l'anno in corso il team dirigente UNVS braidese all'unanimità ha assegnato a Sergio Provera, classe 1950, uno dei massimi premi dell'Unione.