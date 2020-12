Volley A2/F: La “locomotiva” della Lpm Bam Mondovì travolge anche la Futura Busto Arsizio! Al PalaManera le pumine vincono 3-0

Ottava vittoria stagionale, terzo 3-0 di fila e 12 set conquistati consecutivamente. Sono solo alcuni dei numeri della Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera ha travolto la Futura Busto Arsizio per 3-0. Un successo che consente alla formazione di Delmati di accorciare le distanze dalla primo posto. Da stasera, infatti, la capolista Acqua & Sapone Roma è lontana solo quattro lunghezze dalle Pumine, senza dimenticare che le ragazze di Delmati devono giocare due gare in più delle laziali.

L’approccio al match non è apparso dei migliori, con le pumine piuttosto imprecise e la formazione ospite brava ad incidere grazie soprattutto agli attacchi dell’americana Latham (9). Con il trascorrere dei minuti, però, Taborelli (17) e compagne hanno ritrovato equilibrio e la solita concretezza in attacco e in difesa.

Superate le incertezze iniziali, per la Futura Busto Arsizio la gara è andata sempre più in salita. Michieletto (9) e Lualdi (9) hanno cercato di impensierire le avversarie, ma poco hanno potuto contro la determinazione di questo Puma. Per la Lpm da segnalare l’ottima prova di Francesca Scola (MVP), brava anche in fase realizzativa con 4 punti all'attivo.

PRIMO SET: Buona partenza per la formazione ospite, che si porta subito sullo 0-3. Lpm ancora con il motore freddo e la formazione lombarda va avanti 1-5. Finalmente arriva la reazione delle pumine, che con Leah Hardeman al servizio si portano a una sola lunghezza dalle avversarie. Ace di Francesca Michieletto e punteggio sul 7-10. Sale in cattedra Alessia Mazzon, che prima consente al Puma di raggiungere la parità grazie ad un poderoso recupero e poi realizza l’ace del vantaggio Lpm sul 15-14. Time-out chiesto da coach Lucchini. Nuova parità sul 16-16. Questa volta è coach Delmati a chiamare il time-out. Scelta che produce gli effetti sperati, visto che il Puma torna avanti a +2. Attacco vincente della Veneriano e nuova parità sul 18-18. Si lotta colpo su colpo. Con le ragazze di Delmati avanti 23-22 arriva un nuovo time-out chiesto da coach Lucchini. Alessia Mazzon guadagna il primo set-point e Veronica Taborelli trova subito il mani-out vincente che chiude il set sul 25-23.

SECONDO SET: Come nel set precedente è la squadra ospite a partire con le marce alte portandosi sullo 0-3. La Lpm ritrova subito la parità approfittando di qualche imprecisione di troppo delle bustesi. Il Puma inizia a togliere gli artigli e si porta sul 7-4. Time-out di Lucchini. Le pumine controllano le avversarie e tentano la fuga sul 13-6. L’opposto americano della Futura non riesce ad incidere come nel primo set e la Lpm allunga a +8. I punti di vantaggio di un Puma scatenato sono dieci sul 23-13. Reazione d’orgoglio della Futura, che recupera due lunghezze, ma poco dopo deve alzare bandiera bianca sulla “fucilata” di Veronica Taborelli, che fissa il punteggio sul 25-15.

TERZO SET: Equilibrio in avvio con le due squadre ferme sul 2-2. Le pumine tornano a macinare punti e avanzano sul 5-2. Time-out chiesto da coach Lucchini. Ace di Leah Hardeman e Puma avanti 8-3. La squadra di Lucchini reagisce e rosicchia tre punti. Lpm che torna avanti sul 15-11. Sul punteggio di 20-17 arriva la richiesta di time-out di coach Delmati. Leah Hardeman mette a segno un prezioso punto che consente alle pumine di portarsi sul 22-19. Sul punteggio di 23-20 arriva il time-out di Lucchini. Tre match-point per la Lpm sul 24-21. Al secondo tentativo ci pensa Veronica Taborelli a chiudere la contesa fissando il punteggio sul 25-22.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. 1° Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Veneriano, Nicolini, Michieletto, Vecerina, Latham, Anna Lualdi, Giuditta Lualdi, Sormani, Carletti, Garzonio, Zingaro. 1° Allenatore: Matteo Lucchini; 2° All. Luca Chiofalo. ARBITRI: 1° Rachela Pristerà (Torino); 2° Roberto Pozzi (Alessandria); Referto Elettronico: Daniele Aimale