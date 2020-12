Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Futura Busto Arsizio 3-0, la saggezza di coach Delmati: "Primo posto?...la priorità è mantenere alta la qualità del gioco" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì gode di ottima salute! Al PalaManera è arrivata l'ottava vittoria stagionale. Le Pumine hanno superato la Futura Giovani Busto Arsizio per 3-0, nel match valido come recupero dell'ottava giornata di andata. Ora le Pumine, con due gare in meno, distano solo quattro punti dal primo posto in classifica.

Per l'esperto tecnico Davide Delmati, tuttavia, in questo momento la priorità è quella di mantenere un elevato livello di qualità di gioco e una buona condizione fisica. Ecco il commento dell'allenatore milanese raccolto al termine del match: