Volley A2/F: Oggi si giocano tre recuperi! La Lpm Bam Mondovì alle 18 ospita la Futura Busto Arsizio

Serie A2 di volley Femminile in campo per tre recuperi di campionato (gir. Ovest)! Alle 17 scendono in campo Eurospin Pinerolo- Barricalla Cus Torino e Green Warriors Sassuolo-Exacer Montale. Un’ora dopo, invece, spazio a Lpm Bam Mondovì-Futura Busto Arsizio. Tre match, validi come recuperi dell’ottava giornata di andata, interessanti soprattutto in chiave classifica.

Con la capolista Acqua & Sapone Roma ferma ai box, infatti, per Pinerolo e Mondovì oggi è l’occasione per accorciare le distanze dal primo posto della graduatoria. Le Pumine di Delmati dovranno affrontare una Futura Busto Arsizio priva dell’ultima arrivata, la centrale Laura Frigo, che per regolamento non potrà scendere in campo nei match di recupero inizialmente programmati prima del suo trasferimento.

La squadra lombarda rappresenta comunque per le Pumine un ostacolo impegnativo e da affrontare con la massima concentrazione. Tra i punti di forza della squadra di coach Matteo Lucchini si segnalano la schiacciatrice Francesca Michieletto e la centrale Giuditta Lualdi. Probabile l’impiego a tempo pieno dell’opposto americano Rebecca Kay Latham, per un "derby" statunitense con la pumina Leah Hardeman.

Per la squadra di coach Davide Delmati, reduce da cinque vittorie consecutive e dalla conquista di 9 set di fila, l’obiettivo resta quello della vittoria. Ecco il quadro delle gare odierne e la classifica attuale:

Il programma dei recuperi dell’ottava giornata di andata

Lpm Bam Mondovì Futura Busto Arsizio - Eur. Pinerolo B. Cus Torino - G. W. Sassuolo Exacer Montale -

La classifica