Miss Ciclismo 2020: la cuneese Deborah Maravigna nei quarti di finale

Nonostante la pandemia abbia reso impossibile la disputa della sedicesima edizione di Miss Ciclismo secondo le tradizionali modalità, l’organizzazione del concorso non si è rassegnata e ha deciso che Miss Ciclismo 2020 sarà eletta solo attraverso i voti web e social. L’edizione 2020 è però riservata a coloro che nelle ultime cinque edizioni del concorso abbiano ottenuto piazzamenti di rilievo.

In gara, dopo aver superato due turni eliminatori, anche la cuneese di Dogliani Deborah Maravigna, che oggi ha 31 anni, e disputò il concorso nel 2017 dove ottenne il quarto posto.

Nel primo turno eliminatorio Deborah ha superato Valentina Zanesi, mentre nella sfida degli ottavi di finale ha battuto la varesina Deborah Spinelli. Attualmente la trentunenne cuneese sta combattendo contro la bresciana Vanessa Santillo per ottenere il lasciapassare per la semifinale.

«Abbiamo optato per questa formula – ha spiegato il presidente Matteo Romano – in modo da coniugare il giudizio della giuria delle passate edizioni con l’esigenza di avere solo votazioni web. In più abbiamo voluto dare una seconda possibilità a chi negli anni scorsi, pur non vincendo il titolo ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per comunque ottenerlo».

Le votazioni per i quarti di finale (in corso sui profili Facebook e Instagram di Miss Ciclismo) si concluderanno nella mattinata del 28 dicembre quando inizieranno le votazioni per le semifinali