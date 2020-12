Savigliano, le comunità di San Salvatore e Cavallotta augurano buon Natale a Don Sesto: "Da inizio pandemia non ci hai mai lasciati soli"

“BUONGIORNO A TUTTI!” queste sono le parole di inizio di tutti i messaggi vocali che Don Sesto, ogni mattina, da inizio pandemia, invia tramite whatsapp a noi, suoi parrocchiani di San Salvatore e Cavallotta e ad altri suoi amici sparsi in giro per l’Italia.

Messaggi di pochi minuti in cui, prendendo spunto da un film, da una poesia, da un articolo di giornale, da un testo del Vecchio Testamento piuttosto che da una Parabola del Vangelo, riflette e ci fa riflettere sugli argomenti più disparati.

Un modo per farci sentire vicini e per trasmetterci il suo entusiasmo, la sua gioia di stare al mondo, il suo amore infinito per Dio, per la natura e le meraviglie che ci circondano e che spesso non siamo più capaci di vedere. Le sue sono parole di conforto e di speranza che ci aiutano ad allargare i nostri orizzonti ed a farci capire che solo con l’amore, con il perdono e con la condivisione di ciò che il Signore ha messo a nostra disposizione, riusciremo a vivere in piena armonia con noi stessi e con gli altri. Grazie Don Sesto per le “PAROLE DI SPERANZA” che ogni giorno ci regali!

Ti auguriamo un Natale pieno di gioia e ti ringraziamo di non lasciarci soli in questi momenti così difficili e complicati. Ti vogliamo bene!