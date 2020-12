Frane sulla provinciale Roddino-Serralunga d’Alba (località Cascinotta): progetto da 290mila euro

Opere di drenaggio e ricostruzione di tratti delle strade provinciali 125 (tronco bivio con la provinciale 57) presso la Roddino-Serralunga d’Alba e il bivio con la provinciale 3 in località Cascinotta. E’ questo il tema del progetto definitivo, approvato dalla Provincia in questi giorni con decreto del presidente Federico Borgna, per un importo totale di 290.000 euro sul Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Fsc-Mit).

Il progetto prevede un primo intervento alla progressiva km 2+050 con la realizzazione di un muro in cemento armato per il contenimento della scarpata stradale, oltre al ripristino della pavimentazione bituminosa e la regolazione delle pendenze trasversali per la corretta regimazione delle acque superficiali. Il secondo intervento è alla progressiva km 7+000 e prevede opere di regimazione acque (drenaggi suborizzontali e cunette) e il ripristino della sede stradale nel tratto che presenta un significativo avvallamento.

Qui si dovrà rimuovere la pavimentazione stradale esistente, risanare e rimodellare il rilevato stradale, realizzando nuova pavimentazione stradale.