Volley maschile A2, conto alla rovescia per il derby Mondovì-Cuneo

Tempo di derby della Granda in Serie A2. Vbc Synergy Mondovì e BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si affrontano nell'incontro valido per l'11^ed ultima giornata del girone d'andata. Fischio d'inizio alle 18 di domenica. Sarà il primo confronto in Serie A tra le due squadre.

Roberto Serniotti, coach di Cuneo: "Mondovì è un campo difficile e quindi mi aspetto una gara complicata che dovremo affrontare con molta attenzione. Mancano 2 partite per noi alla chiusura del girone d'andata, le giocheremo con l'obiettivo di entrare nel gruppo di squadre che disputerà la Coppa Italia".

Mario Barbiero, allenatore di Mondovì: "Veniamo da due buone prestazioni che ci hanno permesso di raggiungere due risultati positivi, dopo la partenza di due giocatori titolari non cambia il nostro modo di preparare la partita di domenica. Ora andremo avanti fino alla fine con questo gruppo, crediamo in quello di buono che possiamo fare anche così. Sicuramente le difficoltà dovute a problemi economici impongono una riflessione: io non sono monregalese ma amo questa città e la cultura dello sport che c’è in questa città. Se Mondovì è conosciuta in tutta Italia un po’ di merito è anche del Vbc Mondovì, per cui mi auguro che tutti i soggetti importanti, imprenditoriali e istituzionali, facciano qualcosa per darci una mano e far proseguire questa realtà".