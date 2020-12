"Caro vecchio camion": in Piemonte più di 6 mezzi su 10 hanno più di dieci anni

Più di 6 camion su 10, in Piemonte, hanno oltre dieci anni di vita. Lo dice la ricerca del Centro studi Continental su dati Aci che mette in luce l'anzianità di servizio per il trasporto merci nella nostra regione.

Il dato complessivo dei mezzi immatricolati fino al 2009 è del 65,7%, leggermente inferiore al 66,9% che si stima su scala nazionale. E analizzando provincia per provincia emergono situazioni anche molto differenti tra loro. Asti è quella in cui la percentuale di autocarri immatricolati fino al 2009 è maggiore (71,1%). Seguono Alessandria e Vercelli (68,4%), Biella (68,1%), Verbano Cusio Ossola (65,1%), Torino (64,9%), Novara (64,5%) e Cuneo (63,7%).