Dalla fiala al vaccino anti Covid 19: ecco come si ottengono le dosi

Giornata storica, oggi , per la lotta contro il Coronavirus con il V Day in tutta Europa per la somministrazione del vaccino.

Ecco le procedure che sarano adottate, spesso diverse da quelle messe in atto per qualsiasi altro vaccino somministrato alla popolazione fino ad ora. Ogni fiala multidose deve essere diluita prima dell'uso.

Un flaconcino (0,45 ml) contiene 5 dosi di 30 microgrammi di BNT162b2 RNA, incorporato in nanoparticelle lipidiche Le fiale congelate devono essere trasferite a una temeratura fra 2 e 8 gradi, per lo scongelamento. In alternativa, le fiale possono anche essere scongelate per 30 minuti a temperature fino a 25 gradi per un utilizzo immediato.

Una volta scongelato, il vaccino non diluito può essere conservato per un massimo di 5 giorni a una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi e fino a due ore a temperature fino a 25 gradi.

Prima della diluizione la fiala deve essere capovolta delicatamente 10 volte. Prima di questa procdura, il vaccino dovrebbe presentarsi come una soluzione biancastra. Il vaccino scongelato deve essere diluito nel suo flaconcino originale con 1,8 ml di cloruro di sodio (soluzione fisiologica), soluzione iniettabile 9 mg / ml (0,9%), utilizzando un ago di calibro 21 o più stretto.poi è necessario capovolgere delicatamente la soluzione diluita 10 volte. Fare attenzione a non agitare.

I flaconcini diluiti devono essere contrassegnati con data e ora e utilizzati entro sei ore dalla diluizione.