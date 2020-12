A Fossano l’ultimo consiglio comunale del 2020 convocato per il 28 dicembre in via urgente

A Fossano l’ultimo consiglio comunale del 2020 è programmato per lunedì 28 dicembre alle ore 19. I consiglieri, convocati in via urgente, dopo le comunicazioni del sindaco Dario Tallone tratteranno l’argomento relativo alla tassa rifiuti (TARI).



La trattazione del punto è collegata alla necessità di approvare il piano economico finanziario relativo alla tassa rifiuti, per l’anno 2020, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Tale argomento non si è potuto concretizzare precedentemente dal momento in cui solo il 21 dicembre CSEA ha formalizzato lo schema del piano economico, come comunicato nel consiglio comunale del 21 dicembre.



Il consiglio verrà trasmesso, in diretta streaming, sul canale YouTube del Comune di Fossano e i consiglieri si riuniranno nella modalità di videoconferenza.