Cinque persone intossicate da monossido di carbonio, nella notte, a Frabosa Sottana e Mondovì

Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, nella notte, nel Monregalese.

La prima richiesta di soccorso è arrivata al Numero unico per emergenze 112 da una casa ai Gosi, nel territorio del comune di Frabosa Sottana. Nello stabile sono rimasti intossicati due giovani che, dopo aver cotto delle pizze, si sono poi addormentati nello stesso locale: non avendolo areato, però, i due - nella notte - hanno chiamato i soccorsi per sintomi da intossicazione.

Nel secondo caso, invece, in strada dei Broceri, in località Mezzavia, Comune di Mondovì (la strada che conduce a Villanova), un uomo ha acceso un braciere in casa per scaldare l’ambiente. Ma, come spesso accade in questi casi, l’accensione del braciere ha poi intossicato le persone che si trovavano in casa: l’uomo, sua moglie e la figlia della coppia.

Tutte le persone rimaste intossicate sono state trasferite al dipartimento di emergenza ed accettazione dell’ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì per le cure del caso. Sono intervenute le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco.