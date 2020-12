Cos'è e perché il dirty talking fa bene al rapporto

Molto spesso capita di andare in cerca di idee nuove e stimolanti, che sappiano rinvigorire la vita sotto le lenzuola in breve tempo. Non occorre pensare sempre a posizioni ardite oppure a strumenti di piacere insoliti o complicati da trovare e utilizzare. Basta fermarsi a riflettere sulle meraviglie che può offrire una pratica solo all’apparenza semplice o scontata come il dirty talking. Ma di cosa si tratta? La traduzione letterale è ‘parlare sporco’, inteso sotto le lenzuola: in buona sostanza, si tratta di ricorrere semplicemente alla propria voce per aggiungere molto pepe al rapporto.

Le parole sono importanti ma attenzione al linguaggio del corpo

Questa pratica è sempre più diffusa e trasversale, adatta a qualsiasi fascia di età. Se avete intenzione di mettervi alla prova con la dolce metà oppure se siete in Piemonte potreste cercare su siti specializzati italiani come Megaescort una escort a Torino troverete stimolante e divertente il gesto di sussurrare l’uno all’orecchio dell’altro con intento erotico e per una maggiore eccitazione. Nel gioco piccante del dirty talking le parole sono naturalmente le protagoniste assolute, ma occorre prestare attenzione quando si scelgono e al modo in cui si pronunciano.

Sempre ricordando che, oltre alle parole esplicite e ai termini più o meno forti, bisogna dare importanza anche al linguaggio del resto del corpo. Occhi, mani, pelle: ogni dettaglio deve essere messo a fuoco in quella che si può definire una sinfonia di piacere. Provare per credere. Cerchiamo di capire quali sono le regole del dirty talking, a chi è più adatto e in che modo sia possibile aggiungere del pepe al rapporto a letto .

Quando dedicarsi al dirty talking e i consigli per praticarlo

Chi ama sperimentare e va sempre in cerca di stimoli ed emozioni nuove senza dubbio potrà trovare un grande beneficio dalla pratica del dirty talking. Ovviamente esercitarsi è molto importante, ecco perché il primo consiglio utile è quello di approcciarsi in maniera soft soprattutto per capire se il partner gradisce questo tipo di gioco.

La predisposizione mentale è importante, inoltre un allenamento costante a letto potrà rapidamente portare al raggiungimento di vette di piacere inattese. Occorre imparare a muoversi con disinvoltura tra le parole sporche, soprattutto perché altrimenti il rischio è far naufragare tutto facendo scadere il tentativo nell’ironia. Imbarazzo e timidezza rappresentano insomma un freno a mano per la buona riuscita di questo gioco erotico.

Ma attenzione: una precisazione a questo punto è d’obbligo. Non per forza e non sempre il dirty talking fa rima con parole volgari e oscene. Come accennato, il linguaggio del corpo è importante dunque assume un’importanza cruciale la personale abilità di far seguire alle parole sussurrate delicati movimenti e gemiti. Prendere dimestichezza con parole che magari non vengono utilizzate troppo spesso è importante e rientra nel più ampio concetto di ‘fare pratica’. Parlare a bassa voce e confidarsi sussurrando possono rappresentare la porta principale di una serata bollente. Nel rapporto a due il benessere a letto è importante: a volte per rinvigorirlo il trucco è proprio nel far volare parolacce piccanti.