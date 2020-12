Meccanico d’auto #afp che passione

Meccanico d’auto Clicca per approfondire

AFP Centro di Verzuolo telefona per un appuntamento al n. 0175-86471

Una professione molto richiesta, giovane, dinamica e ricca di opportunità lavorative.

Puoi diventare un professionista del motore. Si tratta di una professione molto richiesta e remunerata bene, se sarai capace di svolgerla con competenza. Per diventare meccanico sono richiesti impegno e passione per riuscire a comprendere tutti gli aspetti tecnici della meccanica. Il percorso lavorativo inizia con tanta gavetta che permette di acquisire le conoscenze necessarie per diventare un bravo meccanico.

Nel percorso sono previste unità formative per la riparazione di motocicli .

Molto significativa l’esperienza del rally, che da modo ai nostri allievi di sperimentare sul campo le nozioni del cambio gomme e della riparazione e messa a punto delle auto in gara: adrenalina pura!

Al termine del percorso puoi al termine del percorso, i nostri allievi approfondiranno ulteriormente le loro skills, attraverso il corso “Tecnico riparatore di veicoli a motore”, sempre erogato a Verzuolo (clicca qui).

Il nuovo iter formativo, (Legge 122/ 92), è abilitante per le sezioni: meccatronica, carrozzeria e gommista.

